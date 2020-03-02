1928 Bucaspor'dan kritik kayıp - Son Dakika
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1928 Bucaspor'dan kritik kayıp

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'la 2-2 berabere kalan 1928 Bucaspor, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.

1928 Bucaspor'dan kritik kayıp, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'la 2-2 berabere kalan 1928 Bucaspor, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı. Puanını 43'e yükseltip Play-Off hattındaki yerini koruyan sarı-lacivertlilerin lider Serik Belediyespor'la arasındaki puan farkı ise 8'e yükseldi. Teknik direktör Ersin Aka, Kızılcabölükspor maçında beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını belirten Aka, "Maçta iki kez geriye düşüp geri döndük. Kazanmak için çok mücadele ettik. Galip gelseydik önemli bir virajı dönecektik. Sonuçta yarışın içindeyiz. Sezon sonuna kadar zirveyi kovalayacağız" dedi.1928 Bucaspor bu hafta evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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