1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor 1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti - Son Dakika Spor

1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen 1928 Bucaspor, hazırlık maçında 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen 2'nci sıradaki Turgutluspor'u 4-2 yendi.

1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen 1928 Bucaspor, hazırlık maçında 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen 2'nci sıradaki Turgutluspor'u 4-2 yendi. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin gollerini Ferhat, Oğuz, Emre ve Serkan atarken, Turgutluspor'da Mithat ve Kadir ağları havalandırdı. 1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka, ligde şans bulamayan futbolcuların son durumunu gördüğünü belirterek, "Bizim için faydalı bir maç oldu. Sonuç önemli değil, oyuncularımın performansını beğendim" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Bucaspor, Artvin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
17:53 Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]