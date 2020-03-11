1928 Bucaspor ikinci yarı coştu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Artvin Hopaspor'u mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan 1928 Bucaspor, ikinci yarıda patlama yaptı. Sezona Ci Group Buca ismiyle başlayıp 3 hafta önce 1928 Bucaspor adıyla yarışmaya devam eden sarı-lacivertliler ikinci yarıda 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde edip sadece 1 maç kaybetti. Devre arasına liderin 13 puan gerisinde 23 puanla 10'uncu sırada giren İzmir ekibi, aldığı başarılı sonuçların ardından 4'üncü sıraya yükseldi.

Geride kalan 10 haftada 23 puan toplayan 1928 Bucaspor, lider Serik Belediyespor'la bitime 7 hafta kala farkı 8'e indirdi. Teknik direktör Ersin Aka, yeni transferlerle birlikte iyi bir kadro yapılanmasına girdiklerini belirterek, "Hesapta olmayan puanlar kaybettik. Ancak toparlandık. Kalan haftalarda tüm maçlarımıza final havasında çıkacağız. Umuyorum sezon sonu bir üst lige çıkmış oluruz" dedi. 1928 Bucaspor bu hafta deplasmanda Tokatspor'la kozlarını paylaşacak.