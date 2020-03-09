1928 Bucaspor moral buldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 1928 Bucaspor moral buldu - Son Dakika Spor

1928 Bucaspor moral buldu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Menemen İlçe Stadı'nda Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen 1928 Bucaspor yarışta moral depoladı.

1928 Bucaspor moral buldu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Menemen İlçe Stadı'nda Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen 1928 Bucaspor yarışta moral depoladı. Bu galibiyetle 46 puana çıkıp Play-Off hattında 4'üncü sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersin Aka, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi. Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirten Aka, "Son 7 haftaya giriyoruz. Bu 21 puan demek. Hepsine talibiz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Artık kayba tahammülümüz yok. Bu takıma güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen'e kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim, oyuncularımı da kutluyorum" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran Gökhan Gönül, Katar'dan gelen transfer teklifini reddetti Christoph Daum, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:26 Jeremain Lens, Galatasaray karşısında ilki yaşamak istiyor Açıklaması
18:21 Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol
18:21 Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol
18:21 Maçın Hikayesi: CR Flamengo 3-0 Botafogo
18:21 Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1928 Bucaspor moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]