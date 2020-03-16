1928 Bucaspor tam gaz - Son Dakika
Son Dakika Spor 1928 Bucaspor tam gaz - Son Dakika Spor

1928 Bucaspor tam gaz

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi.

Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.Buca ekibi grupta 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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