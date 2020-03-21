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1928 Bucaspor Teknik Direktörü Aka: Daha güçlü döneceğiz
6 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un teknik direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un teknik direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.
Koronavirüs salgını kapsamında tüm liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu belirten Aka, "Dünyamız ve ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Liglerin başlamasıyla biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Futbolcularımız güçlerini ve formlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürecek. Dönüşte daha güçlü, daha hırslı olacağız. Lider Serik Belediyespor'la aramızda 6 puan fark var. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip 2. Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:20 Kaynak: DHA
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