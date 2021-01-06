1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam - Son Dakika

1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam

06.01.2021 14:58
1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider kapatan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, ilk periyodu zirvede tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider kapatan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, ilk periyodu zirvede tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İkinci yarı kendilerini daha zorlu bir süreç beklediğini belirten Balcıoğlu, "Camia olarak gönlümüzden şampiyonluk geçiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bizler tünelin ucundaki ışığı gördük" dedi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son maçında Kemerspor'u deplasmanda 4-0'lık farklı bir skorla geçerek devreyi zirvede tamamlayan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Camia olarak fedakarlık yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Lider olmak elbette bizleri çok mutlu ediyor. İdmanlarımıza şimdiden başladık. İkinci yarının bizim için daha çetin geçeceğinin bilincindeyiz. Grubumuzdaki her takım bizi yenmek için çabalayacaktır. Biz de en az onlar kadar çalışarak, mücadele ederek, savaşarak sezonu şampiyon tamamlamayı hayal ediyoruz" şeklinde konuştu. Oyuncu grubuna çok güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, "Başkanımız Cihan Aktaş ve Asbaşkanımız Mehmet Sevinç de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tıpkı bizler gibi onların da tek düşüncesi sezon sonunda kupayı müzemize taşımak" diye konuştu.

"Gençliğe güvenimiz tam"

23 yaş ortalamasıyla mücadele verdiklerini hatırlatan Balcıoğlu, bu durumun hem avantaj hem dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Genç oyuncularımızın hayalleri ve hedefleri var. Çok çalışarak takımımız ve kendileri adına savaş veriyorlar. Bazı maçlarımız çok stresli geçebiliyor. Bu durumda kazanmak biraz deneyim işi. Ancak oyuncularım her zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Biz de gücümüzü gençliğimizden alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupayı beraber kaldıracağız"

Bucaspor'un kurulduğu ilk günden bu yana altyapıya çok önem verdiğini belirten Balcıoğlu, bu konuda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Her oyuncuyu izlemeye çalışıyoruz. Onlara zaman tanıyacağız" Balcıoğlu, "Akademi Direktörü Serdar Sabuncu ile sürekli irtibat halindeyiz. Genç isimlerimizi sık sık izlemek için davet ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı güvendiğimizi söylemek istiyorum. Altyapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bu ülkenin geleceği. Bucaspor'un güçlü taraftarlarının içleri rahat olsun. Pandemi dolayısıyla onlar tribünde yerlerini alamadılar ama biz onların varlıklarını sonuna kadar hissettik. Sezon sonunda kupayı hep birlikte kaldıracağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam
1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam

Teknik Direktör, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor         
15:00
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı         
14:29
Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı         
14:14
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi         
13:21
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:07:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei