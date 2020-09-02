1928 Bucasporlu Cuma Menize transferde gözde
TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un genç oyuncusu Cuma Menize, transferde birçok ekibin radarında bulunuyor.
TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un genç oyuncusu Cuma Menize, transferde birçok ekibin radarında bulunuyor. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Turgutluspor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den Antalyaspor'un yanı sıra farklı kulüplerin de kiralık olarak kadrolarına katmak için nabız yokladıkları öğrenildi. Bucaspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu, 2017-2018 sezonunda profesyonel sözleşme imzalamıştı.
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