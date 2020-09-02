1928 Bucasporlu Cuma Menize transferde gözde

TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un genç oyuncusu Cuma Menize, transferde birçok ekibin radarında bulunuyor. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Turgutluspor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den Antalyaspor'un yanı sıra farklı kulüplerin de kiralık olarak kadrolarına katmak için nabız yokladıkları öğrenildi. Bucaspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu, 2017-2018 sezonunda profesyonel sözleşme imzalamıştı.