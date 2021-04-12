193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor - Son Dakika

193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor

12.04.2021 12:03
193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor, System.String[]

Tarihi yapıları ayağa kaldırmak ve korumak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin alışveriş merkezlerinden Kemeraltı bölgesindeki 193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı'nda restorasyon çalışmalarını başlattı.

Tarihi yapıları ayağa kaldırmak ve korumak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin alışveriş merkezlerinden Kemeraltı bölgesindeki 193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı'nda restorasyon çalışmalarını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'ndaki Ali Paşa Şadırvanı'nın restorasyon çalışmalarını başlattı. 1828 yılında Şam Valisi Hacı Salih Paşa tarafından yaptırılan ve 1894'teki yenileme çalışması sonrasında özgün yapısı günümüze kadar korunan Ali Paşa Şadırvanı'nın alem kubbesi, onarım nedeniyle söküldü. Kubbenin onarımın ardından tekrar monte edileceği ifade edildi.

Çalışmalar esnasında mevcut zemin kaplaması korunacak. Yine kumlama ile yüzey temizliği yapılacak, kırık parça tespit edilmesi halinde plaka yapı ile uyumlu olacak şekilde yenilenecek. Ayrıca tüm sütun, sütunce (küçük sütun), silme, alt başlık, üst başlık, plaka ve doğal taş kemerlerde yüzey temizliği yapılacak. Çalınan şadırvan çeşmeleri de restorasyon kapsamında yenilenecek. Çalışmalarının Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. - İZMİR

193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor
193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor
193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor
193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor - Son Dakika


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