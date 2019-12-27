1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
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1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı

6 saat önce

Erzincan'da, 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden yaklaşık 33 bin kişi törenle anıldı.

1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı, System.String[]

Erzincan'da, 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden yaklaşık 33 bin kişi törenle anıldı.

Depremin 80. yılı dolayısıyla Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin dua etti.

Vali Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, kentte 80 yıl önce yaşanan acı depremi yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Depremde yaklaşık 33 bin kişinin vefat ettiğini hatırlatan Arslantaş, "Deprem Erzincan'da oluyor, 300 kişi Tokat'ta vefat ediyor. Bu kadar kuvvetli bir deprem. Aldığımız dersler ve uyguladığımız imar planlarıyla şu anda Erzincan'ın Türkiye'de depreme hazırlıklı il olduğunu gururla söylüyoruz." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise kentin 1939 ve 1992 yıllarında iki büyük depremle sarsıldığını anımsatarak, "27 Aralık 1939 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir söz var; bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır. Biz şehir olarak bunu iki kez yaşadık. Rabb'im bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da kentte deprem yönetmeliğine uygun yapılaşmaya dikkat ettiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Emin Çetin, Erzincan, Deprem, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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