1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika

1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı

6 saat önce

Erzincan'da, 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden yaklaşık 33 bin kişi törenle anıldı.

Erzincan'da, 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden yaklaşık 33 bin kişi törenle anıldı.

Depremin 80. yılı dolayısıyla Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin dua etti.

Vali Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, kentte 80 yıl önce yaşanan acı depremi yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Depremde yaklaşık 33 bin kişinin vefat ettiğini hatırlatan Arslantaş, "Deprem Erzincan'da oluyor, 300 kişi Tokat'ta vefat ediyor. Bu kadar kuvvetli bir deprem. Aldığımız dersler ve uyguladığımız imar planlarıyla şu anda Erzincan'ın Türkiye'de depreme hazırlıklı il olduğunu gururla söylüyoruz." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise kentin 1939 ve 1992 yıllarında iki büyük depremle sarsıldığını anımsatarak, "27 Aralık 1939 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir söz var; bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır. Biz şehir olarak bunu iki kez yaşadık. Rabb'im bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da kentte deprem yönetmeliğine uygun yapılaşmaya dikkat ettiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlara helva ikramında bulundu.

1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı

Emin Çetin, Erzincan, Deprem, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma ekipleri, dedektif gibi çalışıp yol kenarında bulunan cesedin sırrını çözdü
Asgari ücretin açıklanmasından sonra masadan kalkan Türk-İş, ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları

Son Dakika Haberleri
00:00 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
23:54 Bakan Dönmez: "2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak" - Son Dakika
23:50 Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri çıktı - Son Dakika
23:47 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (3) - Son Dakika
23:46 FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3) - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1939'daki Erzincan depreminde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]