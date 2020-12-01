194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasına tarihi açılış - Son Dakika

194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasına tarihi açılış

01.12.2020 19:55
194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasına tarihi açılış, System.String[]

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık'taki tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık'taki tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Toplam 2023 koltuk kapasiteli "Büyük Salon", 500 koltuk kapasiteli "Mavi Salon" ve 600 kişilik "Tarihi CSO Salonu", restoranları, müzesi ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsüyle bina, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

Temeli 23 yıl önce atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla bitirilen CSO'nun yeni binasının açılmasına sayılı günler kala, yeni orkestra binasında müzikseverler için son dokunuşlar yapılıyor.

Yeni binanın kapılarını AA'ya açan CSO Müdürü Özgür Balkız, 194 senelik geçmişi bulunan orkestranın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisinin, yeni binanın açılışı olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük konser salonlarından biri olacak salon için CSO sanatçılarının çok heyecanlı olduğunu dile getiren Balkız, şöyle konuştu:

"Yeni binamızın açılışı sonrasında çok değişik bir konser vizyonumuz olacak. Yuvarlak bir salon yapısına sahip salonumuz, akustik. Japonya'da ve dünyanın teknoloji ülkelerinde yapılan dijital salon örneklerinden değil. Salonumuz doğal akustik ortamda çalışıyor. 2023 koltuğumuz var. Zaman içinde 2023 koltuğun yeteceğini düşünmüyoruz. Çünkü müzikseverlerin çok büyük bir ilgisi var salonumuza."

Balkız, yeni binanın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını hatırlatarak, "Zaten kendisinin emriyle yapıldı burası. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Bakan yardımcılarımız da burada olacak. Çok güzel, tarihi bir açılış olacak." dedi.

Orkestranın genç sanatçıları da konserde olacak

Balkız, dünyaca ünlü klasik müzik kanalı Mezzo'nun, 3 ve 4 Aralık'taki gala konserlerinin kayıtlarını gerçekleştireceğini, sanatseverlere 5 yıl boyunca aralıklı olarak konser kayıtlarının sunulacağını bildirdi.

Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri, 3 ve 4 Aralık'ta Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacaklarını ifade eden Balkız, CSO'nun 1,5 saat sürecek seçkin bir program hazırladığını kaydetti.

Balkız, şunları kaydetti: "30 genç sanatçı orkestramıza katıldı. Kadromuz, Bakanlığımız sayesinde orkestramız daha da güçlendi. Bu konserde de genç kadroyla, uluslararası kadroyla konserler vereceğiz. Genç sanatçılarımız ve kıdemli sanatçılarımız bu konserde yer alacak. Güzel bir konser olacak. Yeni binamızı uluslararası sanat merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Berlin, Paris, New York gibi sayılı sanat merkezlerinin arasına Ankara'mızın CSO yeni binası da girecek. CSO binası, ikon bina olarak Ankara'da dünya literatürüne geçecek sanat merkezi olacak."

Dinleyiciler HES kodu ile kabul edilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle açılış için yoğun önlemler aldıklarını, konser günü 2023 kişilik salona 700 dinleyici kabul edeceklerini anlatan Balkız, dinleyicilerin salona HES koduyla girebileceğini aktardı.

Balkız, konser biletlerinin satıldığına işaret ederek, açılış için artık son dokunuşları yaptıkları söyledi.

Seyircilerin konser sırasında da maske takmaları gerektiğini belirten Balkız, "Orkestra sanatçılarımıza PCR testi yapıldı. Konserden önce de PCR testi tekrarlanacak. Hem orkestra sanatçılarımızı hem de seyircilerimizi riske sokmamak için her şeyi yapıyoruz. Nefeslilerimiz, pleksiler arasında çalıyorlar. Her türlü önlemi aldık. Tarihi bir gün olarak CSO'nun en güzel günlerinden birisi olacak. Pandemi bitikten sonra bu salonda harika konserler yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasına tarihi açılış

Dünya Engelliler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasına tarihi açılış - Son Dakika Magazin


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