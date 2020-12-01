194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış - Son Dakika

194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış

01.12.2020 13:56

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık'taki tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık'taki tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Toplam 2023 koltuk kapasiteli "Büyük Salon", 500 koltuk kapasiteli "Mavi Salon" ve 600 kişilik "Tarihi CSO Salonu", restoranları, müzesi ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsüyle bina, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

Temeli 23 yıl önce atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla bitirilen CSO'nun yeni binasının açılmasına sayılı günler kala, yeni orkestra binasında müzikseverler için son dokunuşlar yapılıyor.

Yeni binanın kapılarını AA'ya açan CSO Müdürü Özgür Balkız, 194 senelik geçmişi bulunan orkestranın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisinin, yeni binanın açılışı olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük konser salonlarından biri olacak salon için CSO sanatçılarının çok heyecanlı olduğunu dile getiren Balkız, şöyle konuştu:

"Yeni binamızın açılışı sonrasında çok değişik bir konser vizyonumuz olacak. Yuvarlak bir salon yapısına sahip salonumuz, akustik. Japonya'da ve dünyanın teknoloji ülkelerinde yapılan dijital salon örneklerinden değil. Salonumuz doğal akustik ortamda çalışıyor. 2023 koltuğumuz var. Zaman içinde 2023 koltuğun yeteceğini düşünmüyoruz. Çünkü müzikseverlerin çok büyük bir ilgisi var salonumuza."

Balkız, yeni binanın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını hatırlatarak, "Zaten kendisinin emriyle yapıldı burası. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Bakan yardımcılarımız da burada olacak. Çok güzel, tarihi bir açılış olacak." dedi.

Orkestranın genç sanatçıları da konserde olacak

Balkız, dünyaca ünlü klasik müzik kanalı Mezzo'nun, 3 ve 4 Aralık'taki gala konserlerinin kayıtlarını gerçekleştireceğini, sanatseverlere 5 yıl boyunca aralıklı olarak konser kayıtlarının sunulacağını bildirdi.

Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri, 3 ve 4 Aralık'ta Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacaklarını ifade eden Balkız, CSO'nun 1,5 saat sürecek seçkin bir program hazırladığını kaydetti.

Balkız, şunları kaydetti:

"30 genç sanatçı orkestramıza katıldı. Kadromuz, Bakanlığımız sayesinde orkestramız daha da güçlendi. Bu konserde de genç kadroyla, uluslararası kadroyla konserler vereceğiz. Genç sanatçılarımız ve kıdemli sanatçılarımız bu konserde yer alacak. Güzel bir konser olacak. Yeni binamızı uluslararası sanat merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Berlin, Paris, New York gibi sayılı sanat merkezlerinin arasına Ankara'mızın CSO yeni binası da girecek. CSO binası, ikon bina olarak Ankara'da dünya literatürüne geçecek sanat merkezi olacak."

Dinleyiciler HES kodu ile kabul edilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle açılış için yoğun önlemler aldıklarını, konser günü 2023 kişilik salona 700 dinleyici kabul edeceklerini anlatan Balkız, dinleyicilerin salona HES koduyla girebileceğini aktardı.

Balkız, konser biletlerinin satıldığına işaret ederek, açılış için artık son dokunuşları yaptıkları söyledi.

Seyircilerin konser sırasında da maske takmaları gerektiğini belirten Balkız, "Orkestra sanatçılarımıza PCR testi yapıldı. Konserden önce de PCR testi tekrarlanacak. Hem orkestra sanatçılarımızı hem de seyircilerimizi riske sokmamak için her şeyi yapıyoruz. Nefeslilerimiz, pleksiler arasında çalıyorlar. Her türlü önlemi aldık. Tarihi bir gün olarak CSO'nun en güzel günlerinden birisi olacak. Pandemi bitikten sonra bu salonda harika konserler yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış
194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış
194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış
194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış

Dünya Engelliler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış - Son Dakika


Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei