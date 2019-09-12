Son Dakika Haberleri: 194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'de
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194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'de

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 2009'da Yozgat'ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan şüphelinin, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'de, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 2009'da Yozgat'ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan şüphelinin, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş'yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu süreçte Fransa'ya kaçan A.Ş'nin Türkiye'ye iadesi amacıyla İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi.

Bunun üzerine 9 Eylül 2019'da Fransa'ya ekip gönderildi.

Kendisine ve Fransa polisine zarar verdi

Zanlı A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı.

Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş, uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.

Anestezi uzmanından faydalanıldı

A.Ş'nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığında görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye'den Fransa'ya geldi.

Şüpheli A.Ş, yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kumaş ve plastik hammaddeden ürettirilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül'de Türkiye'ye getirildi.

Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş'nin işlemleri devam ediyor.

Türkiye, Yozgat, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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