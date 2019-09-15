195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi
23 dakika önce
Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bilgi üzerine Balıkesir-Bursa karayolunda S.T. isimli şahsın kullandığı minibüsü takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve makarona el konulurken, S.T. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
(Hüseyin Tokmak/İHA)
Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin istifa etmişti, İSBAK'ın yeni müdürü Esat Temimhan oldu TBMM'nin açtığı sınavda skandal iddia: 98 puan alan elendi, 62 puan alan terfi ettirildi