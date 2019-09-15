Son Dakika Haberleri: 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi
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195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi

23 dakika önce

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.

195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi, System.String[]

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bilgi üzerine Balıkesir-Bursa karayolunda S.T. isimli şahsın kullandığı minibüsü takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve makarona el konulurken, S.T. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Balıkesir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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