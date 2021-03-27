1950'leri çekiyoruz

Elindeki kitaplarla dikkat çeken Gökçe Bahadır, "Sete gidiyorum. Neredeyse tüm günüm sette geçiyor. 1950'ler dünyasını yansıtan bir proje çekiyoruz" dedi. Müzikal projesine pandemiden dolayı ara verildiğini söyleyen oyuncu, "Albüm çıkarmayı hiç düşünmedim, öyle bir fikrim yok. Müzikalde zaten şarkı söyleyebiliyordum" diye konuştu.

Gökçe Bahadır, 1950'li yıllarda geçen "Kulüp" adlı internet dizisinde Matilda adlı eski bir mahkumu canlandırıyor.