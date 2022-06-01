1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK - Son Dakika
Üye Girişi

1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK

01.06.2022 12:16
1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK

OSMANİYE'de 1950 kişi, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' öğrencisi olabilmek için ter döktü.

OSMANİYE'de 1950 kişi, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' öğrencisi olabilmek için ter döktü. Sınavda başarılı olan 160 öğrenci, 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için sınav düzenlendi. Başvuruda bulunan 1950 öğrenci, 11 gün boyunca, 4 oturum şeklinde yapılacak olan sınavlarda ter dökecek. Sınavda başarılı olan 160 öğrenci ise 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak isteyen 1950 öğrenci için yarış başladı. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul öğrenci ile 60 lise öğrencisi 3 yıl boyunca atölyede tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, siber güvenlik, robotik kodlama, ileri robotik, yapay zeka, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, mobil uygulama alanlarında eğitim almaya hak kazanacak.

Sınav öncesi öğrencilere başarılar dileyen gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, yaklaşık iki bin kişiye yakın müracaatın olmasının gurur verici olduğunu belirterek, 'Bu sayı, neredeyse Türkiye'deki bizim seviyemizde olan illerden çok iyi durumdayız. İlk sıralarda çıkıyor. Bu kadar müracaatın fazlalığı bizleri de gururlandırdı. Demek ki bu şehirde, teknoloji alanda, bilimsel noktada çalışacak çok gencimiz var sizler gibi. O da gurur veriyor bizlere' dedi.

Deneyap sınavıyla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, 'Deneyap Projesinin 81 ilde gerçekleşeceğini belirterek, 'Sınavlara ortaokullardan 100 öğrenci liselerden de 60 öğrenci alacak. Biz sınavı kazanan öğrencilerimizle birlikte tam 3 boyunca deneyap atölyelerinde eğitim yapacağız. Bu eğitimlerimiz ücretsiz olacak, teknoloji eğitimi adı altında olacak. Tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Her 3 ayda bir öğrencilerimi ürettikleri veya yazdıkları programları sergileyecekler. Bunun sonucunda 3 yılın ardından eğitim alan öğrencilerimize diploma düzenlenecek. Bu diplomayla öğrencilerimiz inşallah Türkiye'nin teknoloji geleceğinde çok büyük yeniliklere imza atacaklarına inanıyoruz' diye konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu
Kaynak: DHA

Havacılık, Osmaniye, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK - Son Dakika


Son Dakika
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:22 Kira artışlarına yeni düzenleme! Bakan Bozdağ açıkladı: Oran üzerinden bir artış konusunda görüş birliği var
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
11:06 Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: 1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement