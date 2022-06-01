1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK

OSMANİYE'de 1950 kişi, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' öğrencisi olabilmek için ter döktü. Sınavda başarılı olan 160 öğrenci, 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için sınav düzenlendi. Başvuruda bulunan 1950 öğrenci, 11 gün boyunca, 4 oturum şeklinde yapılacak olan sınavlarda ter dökecek. Sınavda başarılı olan 160 öğrenci ise 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak isteyen 1950 öğrenci için yarış başladı. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul öğrenci ile 60 lise öğrencisi 3 yıl boyunca atölyede tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, siber güvenlik, robotik kodlama, ileri robotik, yapay zeka, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, mobil uygulama alanlarında eğitim almaya hak kazanacak.

Sınav öncesi öğrencilere başarılar dileyen gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, yaklaşık iki bin kişiye yakın müracaatın olmasının gurur verici olduğunu belirterek, 'Bu sayı, neredeyse Türkiye'deki bizim seviyemizde olan illerden çok iyi durumdayız. İlk sıralarda çıkıyor. Bu kadar müracaatın fazlalığı bizleri de gururlandırdı. Demek ki bu şehirde, teknoloji alanda, bilimsel noktada çalışacak çok gencimiz var sizler gibi. O da gurur veriyor bizlere' dedi.

Deneyap sınavıyla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, 'Deneyap Projesinin 81 ilde gerçekleşeceğini belirterek, 'Sınavlara ortaokullardan 100 öğrenci liselerden de 60 öğrenci alacak. Biz sınavı kazanan öğrencilerimizle birlikte tam 3 boyunca deneyap atölyelerinde eğitim yapacağız. Bu eğitimlerimiz ücretsiz olacak, teknoloji eğitimi adı altında olacak. Tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Her 3 ayda bir öğrencilerimi ürettikleri veya yazdıkları programları sergileyecekler. Bunun sonucunda 3 yılın ardından eğitim alan öğrencilerimize diploma düzenlenecek. Bu diplomayla öğrencilerimiz inşallah Türkiye'nin teknoloji geleceğinde çok büyük yeniliklere imza atacaklarına inanıyoruz' diye konuştu.