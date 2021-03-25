1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Seran Eryılmaz, Vedat Demir, Göker Erel

SARI KARTLAR: Doğacan Diker, Mehmet Mert Pala (Bursa Yıldırımspor) – Ensar Kemaloğlu (1954 Kelkit Belediyespor)

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor'u Hüseyin Atalay ve Hüseyin Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi puanını 46'ya çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürürken, rakibinin de 2 puan önüne geçti.