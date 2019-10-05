Son Dakika Haberleri: 1954 kelkit belediyespor: 3-1
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1954 kelkit belediyespor: 3-1

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yusuf Şimşek (xx), Ferhat Çalar (xx)SOMASPOR: Ömer (xx) - Erkul (xx), Melih (x) (Dk. 53 Burak xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x), Muammer (xxx) (Dk. 75 Bilal xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

1954 kelkit belediyespor: 3-1, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yusuf Şimşek (xx), Ferhat Çalar (xx)

SOMASPOR: Ömer (xx) - Erkul (xx), Melih (x) (Dk. 53 Burak xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x), Muammer (xxx) (Dk. 75 Bilal xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 80 Ahmet), Mehmet (xxx)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Doğukan (x) - Alpaslan (x) (Dk. 46 Emre x), Adem Sağlam (xx), Adem Kaba (x), Hüseyin (xx), Hamza (x) (Dk. 46 Erhan x), Ensar (x), Tufan (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 32 Tayfun x), Erkan Bükülmez (xx), Ozan (x)

GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 41 Mehmet, Dk. 60 Muammer (Somaspor) - Dk. 45 Adem Sağlam (Kelkit Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Oğuzhan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Muhsin, Yusuf Can (Somaspor) - Halil İbrahim, Tayfun (Kelkit Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 2 yenilgi alarak liderlik koltuğunu kaptıran Somaspor kendi sahasında düşme hattında yer alan 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükseldi. Manisa temsilcisinin gollerini 26'ncı ve 41'inci dakikalarda Mehmet, 60'ıncı dakikada Muammer atarken, Keltik takımının golünü 45'inci dakikada Adem kaydetti. Siyah-beyazlılarda, Oğuzhan maçın 69'uncu dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

- Soma

Mustafa Kemal Atatürk, Yusuf Can, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
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