1954 Kelkit Belediyespor'da 4 koronavirüs vakası

MİSLİ.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da teknik direktör Ulaş Ulusan ile 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanacak (cumartesi) Modafen maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronaviru¨s (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda teknik direktörümüz ve 3 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır" denildi.