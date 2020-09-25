1954 Kelkit Belediyespor'da 4 koronavirüs vakası

MİSLİ.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da teknik direktör Ulaş Ulusan ile 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanacak (cumartesi) Modafen maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronaviru¨s (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda teknik direktörümüz ve 3 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA
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