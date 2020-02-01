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1957'den günümüze İngilizlerin sancılı AB hikayesi
13 dakika önce
Konu Avrupa kıtası ve Avrupa Birliği olduğunda İngiltere'nin ilgisi ve yakınlığı kadar daima kararsızlıkları, çekinceleri ve mesafeli tavırları da oldu. Peki hangi aşamalardan geçildi de Brexit noktasına gelindi? Üyeliğin adada daha önce referanduma götürüldüğünü biliyor muydunuz?
İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Brexit yolculuğunda sona gelindi.
Başbakanlık koltuğunu Theresa May'den alan ve daha sonra erken genel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin oyunu beklenmedik düzeyde arttırarak parlamentoda çoğunluğu ele geçiren Boris Johnson, Brexit'in 31 Ocak'ta gerçekleşmesini garantiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:07
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