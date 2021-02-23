1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor - Son Dakika

1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor

23.02.2021 09:49
1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor, System.String[]

BURSA (İHA) – Çocukken merak duyduğu gramofonlarla 62 yıldır iç içe olan 71 yaşındaki Ünal Sezer, taş plaklarda gençlere hitap eden müzikler olmadığı için yeni neslin bu mesleğe gönül vermediğini söyledi.

BURSA (İHA) – Çocukken merak duyduğu gramofonlarla 62 yıldır iç içe olan 71 yaşındaki Ünal Sezer, taş plaklarda gençlere hitap eden müzikler olmadığı için yeni neslin bu mesleğe gönül vermediğini söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ünal Sezer, 9 yaşında tanıştığı gramofonlara olan ilgisini sürdürüyor. 62 yıldır gramofonlarla iç içe olan Sezer, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arızalı cihazları yapmak için gece gündüz çalışıyor. Eline geçen gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturamasa da çalışmasını sağlayan Sezer, "1959 yılında gramofonla tanıştım. Bu cihazlar o zaman nadirdi ve benim de çocukluğumdan beri merakım vardı. Eniştemin müziğe karşı ilgisi vardı. Onun yanında merak sardı, o zamandan bu yana içindeyim. O zamanlar Almancılar tek tük gelmeye başlayınca gramofonları getirmeye başladılar. Almancılardan pikap, teyp alıyordum. Ellerde kalmış tek tük taş plaklar vardı. Az bulunan gramofonları toplamaya başladım. Emekli olduktan sonra bu işe daha çok zaman ayırmaya başladım. Ondan önce başka işler de yaptım, lakin gramofonlardan uzaklaşmadım. Hurdalıklardan gramofonları topladım. Antika değeri taşıyan 1915, 1920 yıllarından plaklarımız, Bunların Türkiye'de tamircileri de sayılıdır" dedi.

İnsanların hayat tarzının değiştiğini ifade eden Sezer, "İnsanlar eskiye dönük, nostaljik şeyler arıyor. Şu anda piyasada antika diye bir şey kalmadı. Evvelden hurdacıya kadar düşüyordu. Şimdi bu işle ilgilenen esnaflarda zor bulursunuz. Bu bizim kültürümüz. Bizim sanat ve halk müziğimiz var. Diğer müziklere de saygı duyuyorum, ama herkesin sevdiği şeyler ayrı. İnzivaya çekileyim diyorum, arkadaşlarımız arıyorlar. Biz fedakarca çalışıyoruz. İnsan ilgili görünce mutlu oluyor. Ben burada köhne bir yerde iş yapabiliyorsam, demek ki bunun ilgilisi var. Küçükkumla'da bunu bilen yok. İstanbul, Ankara, Kayseri, Gaziantep'ten bile müşterilerim var" diye konuştu.

Yeni çıkan Hint mallarının olduğunu, bunların da gramofonlar arasında en ucuzları olduğunu belirten Sezer, "Gramofon değil de daha çok dekoratif olarak geçiyor. Onların fiyatları 500 TL'den başlıyor. Ama iyi gramofonlar, orijinalleri 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. El yapımı gramofonlar, çelik, dökümden oluyor. Müzik dinlerken ses de farklı zaten. Eskilerin çeliği bile çok farklı. Tamircilik bizim işimiz. Biz satıcı değil tamirciyiz. Türkiye'de 10 kişiyi geçmez. Biliyorsunuz çıraklıkla ilgili gençlerden talep yok. Çırak olarak gelmek isteyenlerin yaşı 30'dan büyüktür. Gençler daha çok CD filan çalıyorlar. Gramofonun kullanma şeklini bile gençler bilmiyor. Taş plaklarda gençlere hitap eden müzikler çok yok. Pikaplarla daha ilgililer. İyi bir gramofon baktığınız zaman şekil olarak kendini belli ediyor. İşi bilmeyenler, yeni öğrenen arkadaşlar aldanıyorlar. Edison bunu 1885'lerde yapıyor ve o zaman borusunu tenekeden yapıyor. Müşteri gelip bakıyor tenekeyi görünce 'Ben bunu ne yapayım' diyor. Teneke sesi daha çok veriyor. Pirinç iletken olduğu için sesi emer ve az ses verir. Aslında orijinali tenekedir. Ehli zaten bunu biliyor. Bilmeyenler dekoratif olarak parlak şeyler tercih ediyor" dedi. - BURSA

Türk Lirası, Türkiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini "Gerek yok" diyerek taslaktan çıkardı Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
ABD'li gazeteden dikkat çeken analiz! Son 28 günde vaka sayısı artan ülkeler arasında Türkiye de var ABD'li gazeteden dikkat çeken analiz! Son 28 günde vaka sayısı artan ülkeler arasında Türkiye de var         
09:40
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor         
09:17
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı         
09:02
SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi         
09:01
Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü         
08:32
Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak         
08:26
300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor 300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor         
08:05
"Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı         
02:59
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı         
01:43
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın "silikon" haberini basına sızdıran vale işsiz kaldı         
20:21
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 09:58:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei