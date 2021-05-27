1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi - Son Dakika

1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi

27.05.2021 14:22

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve ülkenin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 sene geçti. Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın idam edilmesiyle sona eren 1960 darbesine ilişkin yeni belgeler bulundu. Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve eşyaları ilk kez görüntülenirken, eşi Berrin Menderes'e Yassıada'yı ziyareti sırasında uyması gereken kurallarla ilgili verilen talimatnamedeki 100 kelimelik mektup şartı da dikkatlerden kaçmadı.

Tarihe bir utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle Anayasa ve TBMM feshedilirken ülkenin başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edildi.

MENDERES'İN TUTULDUĞU ODA GÖRÜNTÜLENDİ

27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın adı son dönemde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.

Yassıada'yı ziyaret eden CNN Türk ekibi gördüklerini aktardı;

"Adnan Menderes Yassıada'da, 11 ay boyunca zor koşullar altında kaldı bu yatakta yatıp bu masada oturdu ama bu küçük odada her zaman bir subay başında odanın içinde nöbet tuttu. Ancak Adnan Menderes ve subayın konuşması yasaktı. Şu an içeriye gün ışığı giriyor olsa da Adnan Menderes bu odada kalırken pencere tamamen kapatılmış, odadaki ışık ise 24 saat açık bırakılmıştı.

Adaya geldiğimizde bizi 592 Demokrat Partilinin yanında getirdikleri eşyaları temsil eden valizler karşılıyor. Her santimetre yaşanmışlıkları 61 yıl sonra dahi hüzünle içinde tutuyor. Demokrat Partilileri temsil eden kaya üstündeki siluetler, o karanlık günün adadaki ilk adımlarındaki ağırlığını hatırlatıyor.

1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi

İDAMA GİDECEK EŞE 100 KELİMELİK MEKTUP

27 mayıs 1960 darbesinden kalan eşyalara da ulaşıldı. Kol saati, resimler, ve kol düğmeleri, hepsi ait olduğu dönemden, yani 1960 darbesinden izler taşıyor.

Adnan Menderes'in Yassıada'ya mahkum olarak gittiğinde kolundaki askerlerin el koyduğu saati bugün hala bizim elimizdedir. Adnan Menderes'in Yassıada'ya mahkum olarak götürüldüğünde beyaz gömleğinde bu kol düğmeleri vardı. Bütün subaylara şu alyanslar takdim edilmiştir. Alyansların içinde malumunuz evliler bilir evlilik tarihi yazar. Bunların içinde 27 mayıs 1960 yazıyor" Adnan Menderes'in, Yassıada'da yargılandığı zaman kullandığı savunması da o eserler arasında.

1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi

HİÇ SERGİLENMEMİŞ ESERLER

Bunu takan subay Adnan Menderes'i idama götüren subay. Adnan Menderes'in koluna giren nöbetçi subayın kolluğu bizim elimizde. Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'e dönemin ismiyle Yassıada'yı ziyaret etmesi durumunda uyması gereken kurallarla ilgili bir talimatname verildi. İşte bu talimatnamede 7 kural yer alıyor. O talimatlardan en çarpıcı olanıysa: 3. madde idama gidecek olan bir eşe bir eş 100 kelimeyi geçmeyecek bir mektup yazması isteniyor. Nasıl olur? 100 kelimeyle duygular ifade edilebilir.

1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi

"CELAL BAYAR'IN ELİNDEKİ CÜZ ALINIYOR"

Bir diğer eşya ise Adnan Menderes'in idam edildiği gece, Celal Bayar'ın Kur'an okuduğu cüz. Adnan Menderes idama gidiyor. Celal Bayar koğuşunda bu idamı seyrediyor. Ve eline bir cüz alıyor. Kuran'ı Kerim okumaya başlıyor. Kuran-ı Kerim sesi gelince Celal Bayar'ın koğuşu basılıyor. Darp ediliyor. Ve elindeki cüz alınıyor. İşte Celal Bayar'ın okumuş olduğu elinden zorla alınan cüz bu cüzdür.

CNN TÜRK'ün ulaştığı en önemli eserlerden biriyse, askerler tarafından hazırlanan 1960 darbe Anayasası:

Bu ilk defa Türk televizyonlarında yayınlanacak imzalara bakar mısınız? Türk münevverleri, Türk askerleri efendim Türk siyasetçileri... Burada kimler kimler yok. Bu isimler daha sonraki dönemlerde Türk demokrasi tarihinde demokrat olarak çalışmış ve çaba göstermişlerdir. Bir diğer özel belgeyse: Adnan Menderes'in idam edilme kararını veren hakimlere sizi tebrik ediyoruz çok güzel bir iş çıkarttınız yazan ve cumhuriyet senatosu özel logolu mektuplar ve tebriknameler gitmiş."

1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi

Adnan Menderes, Yassıada, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mstfa : Vay vay, Allahın takdirine bak ki, daha neler bulunur neler, bu darbe ülkeyi 50 yıl geri attı ama gel gör ki ülke nin düştüğü duruma bak Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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