1960 model klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi - Son Dakika

1960 model klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi

Ordu'da yaşayan Şakir Karaoğlanoğlu, 1960 model klasik otomobiline 8 ayda 100 bin lira harcadı

Şuana kadar 170 bin liraya kullanılabilir hale gelen 60 yıllık otomobil, görenlerin ilgisini çekiyor

Otomobilin sahibi Şakir Karaoğlanoğlu:

" Türkiye'de parçalarını bulmak zor, aracı satmayı düşünmüyorum, ilgi oldukça fazla"

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Şakir Karaoğlanoğlu, bir süre önce satın aldığı 1960 model klasik otomobiline yaklaşık 100 bin TL harcayarak restore etti. Aracın yaklaşık 35 bin TL'lik daha restorasyon masrafı olduğunu ifade eden Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki otomobilinin herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan müteahhit Şakir Karaoğlanoğlu, yaklaşık 9 ay önce 1960 model klasik otomobili hurda olarak, yaklaşık 70 bin TL'ye satın aldı. Klasik otomobillere ilgisi oldukça fazla olan Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki aracını orijinale uygun olarak, yaklaşık 8 aylık bir süre içinde restore ettirdi. Yaklaşık 100 bin TL harcayarak kullanılabilir hale getirildi. Şuan trafiğe uygun hale getirilen ancak bazı eksikleri bulunan otomobilini satmayı düşünmeyen Karaoğlanoğlu, aracını tamamladığında oğluna miras olarak bırakmayı düşündüğünü, satmayı istemediğini ifade ediyor.

"Türkiye'de parçalarını bulmak zor"

Daha önceden 76 model bir aracı olan ve onu restore ettiremediği için şimdi klasik otosunu satın alan Karaoğlanoğlu, "Daha sonra İstanbul'da bu araç denk geldi. Aracı hurda olarak çekme belgeli şekilde satın aldım. 8 aylık bir tamirat sürecinden sonra bu hale getirebildim. Eksiklerimiz var, Türkiye'de parçalarını bulmak çok zor, sıkıntı yaşıyoruz ama yavaş yavaş tamamlamaya devam edeceğim" dedi.

"Şuana kadar olan maliyeti 170 bin lira"

"Bana bu araç şuanda 170 bin lirayı buldu" diyen Karaoğlanoğlu, "Yaklaşık 35 bin lira kadar daha maliyeti olacak. Zaten bu tarz araçları satmak için yapmıyoruz. Meraklı arkadaşlarımızla birlikte toparlıyoruz. 70 bin liraya satın alıp, 95 bin lira kadar masraf ettim. Tam olarak restore edildiğinde 200 bin liraya bitecek gibi" şekilde konuştu.

"Aracı satmayı düşünmüyorum"

Özenle restore ettirdiği aracını satmayı düşünmediğini ve oğluna miras olarak bırakmayı hedeflediğini ifade eden Karaoğlanoğlu, "İnsanların tepkisi de çok güzel, düğünlere ve sünnetlere istiyorlar. İnsanlar bunu görünce genelde yola gidilmez diye düşünüyor, trafikte görünce de şaşırıyor, merak uyandırıyor" ifadelerine yer verdi.

İlk satışta takılan plakası bulunup araca takıldı

Aracın şuan üzerinde takılı olan plakanın, klasik otomobilinin ilk satın alındığı zamanki plaka olduğunu, uzun arayışlar sonrası bu plakayı bulduğunu da söyleyen Karaoğlanoğlu, motorunun da orijinal olduğunu sözlerine ekledi.