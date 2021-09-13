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1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi - Son Dakika

1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi

13.09.2021 14:41

Almanya'da yaşayan yeğeninin hurda olarak sattığı 1964 model minibüsü alan Kadir Dalkoz, Zonguldak'ta otomobil tamirciliği yapmaktadır. 3 yılda el emeğiyle orijinaline yakın görünüme kavuşturan Dalkoz, 350 bin lira masraf yaptığı minibüsün son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Kadir Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.

Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi. Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı. Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya'daki yeğenine ulaştırılacak.

1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

"BU BİR SABIR İŞİ"

Oto tamirciliğini 44 yıldır sürdüren Kadir Dalkoz, bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayarak, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. 'Bu araç, o araç olamaz.' diyenler oluyor. Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık." diye konuştu.

1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

"İNSAN YAPILAN İŞTEN GURUR DUYMAK İSTİYOR"

Bu tip araçların parçalarının zor bulunduğunu, el emeği olduğu için yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Dalkoz, "Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu. Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum." ifadelerini kullandı.

1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi

Türkiye, Tragger, Minibüs, Almanya, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi - Son Dakika
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