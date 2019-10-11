Son Dakika Haberleri: 1965 Nurlupınarspor'dan eğitime anlamlı destek
Son Dakika Spor 1965 Nurlupınarspor'dan eğitime anlamlı destek

1965 Nurlupınarspor'dan eğitime anlamlı destek

1 saat önce

Manisa 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınarspor yönetimi, örnek bir projeye imza atarak, 3 okula kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

1965 Nurlupınarspor'dan eğitime anlamlı destek, System.String[]

Manisa 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınarspor yönetimi, örnek bir projeye imza atarak, 3 okula kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.


Daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör kulüplere verdiği nakdi yardım parasını ihtiyaç sahiplerine erzak alarak dağıtan Gökhan Düzkaya başkanlığındaki 1965 Nurlupınarspor yönetimi, şimdi de öğrencileri mutlu etti. 1965 Nurlupınarspor yönetimi Kazımkarabekir İlköğretim Okulu, Vicdan Karaosmanoğlu ilköğretim Okulu ve Dr. Ömer Meriç İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Duyarlı yönetim, öğrencilere; çanta, defter, kalem gibi eğitimin temel ihtiyaçlarından oluşan paketleri hediye ettiler. Öğrencilerle bir araya gelen 1965 Nurlupınarspor Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, "Kulüp olarak sadece sporsal alanda değil sosyal alanda da aktif olmaya gayret ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitimin temel ihtiyaçları konusunda destek olduk. Bu konuda destek olan herkese, okul müdürlerimize ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte desteklerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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