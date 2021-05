1965 Samsunsporlular Derneği'nden kan bağışı

Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek üzere harekete geçen 1965 Samsunspor Derneği üyeleri hem kan verdi hem de tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

1965 Samsunspor Taraftar Derneği üyeleri, Türk Kızılay'a destek amacıyla, bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışında bulundu. 1965 Samsunspor Derneği Taraftar Grubu adına Fırat Kızıl, kan bağışından önce yaptığı konuşmada, vatandaşların ve Samsun'daki tüm Samsunsporluları bu sıkıntılı dönemde duyarlılık göstererek kan bağışı kampanyasına katılmalarını canı gönülden istediklerini söyledi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın kan stoklarında ciddi düşüş yaşandığının belirten Fırat Kızıl, dernek olarak bu duruma duyarsız kalamayacaklarını ifade etti. Kızıl, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda da Kızılay'daki kan stoklarında düşüş gözleniyor. 1965 Samsunspor Derneği olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bugün derneğimizin üyelerinden 35 arkadaşımız ile kan vermeye geldik. Kan bağışlayan bütün üyelerimize teşekkür ederiz ve bu etkinliğin bütün derneklere örnek teşkil etmesini dileriz. Her zaman belirttiğimiz gibi, derneğimiz kesinlikle bir taraftar grubu değildir. Hayatın her alanında, özellikle yardımlaşma alanında aktif olan bir dernektir" dedi. - SAMSUN