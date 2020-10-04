1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı - Son Dakika

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Belediye Başkanı Osman Güder'in katılımı ile açıldı.

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı, System.String[]

1966 Malatya spor Taraftarlar Derneği, Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Belediye Başkanı Osman Güder'in katılımı ile açıldı.

Taraftarlar derneğinin açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci katıldı. Süper ligde oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesi gerçekleşen açılışta konuşan AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, kentteki spor misyonunun gelişmesi adına bu tür derneklere önem verdiklerini belirterek, "Malatya'nın yararına olacak tüm girişimleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda bugün açılışı yapılan 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneğini de tebrik ediyorum, diğer taraflar dernekleri ile ortak payda da buluşarak Malatyaspor için tek tek ses olacaklarını ümit ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de Malatya'da sporun geliştirmesi noktasında yeni bir dernek kurdukları için yeni yönetime teşekkür ederek, "Özellikle gençleri spor etrafında, toplumun faydasına olacak bir noktada buluşarak birlik ve beraberlik adına güzel çalışmalara imza atacaklar. Malatyaspor'umuzun en iyi yerde temsil edilmesi noktasında, bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik. Geçen yıl takımımız küme düşme hattındayken biz belediyeler olarak 20 milyon TL ciddi bir destek sunduk" diye konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran'da, yeni taraftarlar derneğinin kente hayırlı olmasını dileyerek, "Gençlerimizi sokaktan, kötü alışkanlıklardan kurtarmak, spora teşvik etmek adına güzel bir misyon ifade edeceklerini umuyorum. Güzel bir sezon geçiririz inşallah, süper ligde kalıcı olmak adına hep birlikte takımımızın da arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

Açılışta son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de Yeni Malatyaspor'un kentin ortak paydası olduğunu ifade ederek, "Bu manada herkesin takıma sahip çıkması çok önemli. Yeni bir taraftarlar derneği yapılanması ile güçlü bir şekilde gençlere sahip çıkan, onların ilgi alanları ile spora yönlendirmeleri bizi gururlandıracaklardır. Burada gençlerimizin spor ruhunu, Malatya'nın değerlerine de sahip çıkarak böylesine nezih bir ortamda sürdürecek olmalarını önemli buluyoruz. Derneğimiz spor camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MALATYA

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı - Son Dakika Spor

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