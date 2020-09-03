1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden birlik beraberlik mesajı

Malatyaspor Taraftar grubu Kırmızı Ordu, dernekleşerek 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ismini aldı. Dernek adına yeni sezon öncesi bir açıklama yapan Tribün Lideri Ufuk Kaan Şahin, birlik beraberlik mesajı verdi ve takımlarının yanında olduklarını söyledi.

Dernek adına konuşan Ufuk Kaan Şahin, yaptığı açıklamada, "Liglerin seyircili oynanmaya başladığı günden itibaren taraftar grubumuzun bulunacağı Doğu Üst Tribünü'nde üyelerimizin tek renk kırmızı giyinmelerini özellikle rica ediyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de takımımızın yanında olacağız. Takımın başında kim olursa olsun, bizim için tek gerçek Yeni Malatyaspor'dur. Özellikle bu sıkıntılı süreçten çıkılması noktasında taraftarımızın üzerine düşen sağduyulu duruşu ortaya koyacağından şüphemiz yoktur. Bu süreçten sonra yapılması gereken geçen yıldan ders alınmasıdır. Umarız gerekli dersi alacak olan yönetime bizler de gerekli şekilde desteğimizi sunacağız. Geçen sezon takımımız küme düştü. Bunun hesabını belli bir üslup dahilinde sorduk. Umarız aynı hatalar tekrarlanmaz. Yeri geldi yönetimi protesto ettik, yeri geldi eleştirdik. Fakat gelinen süreç itibariyle artık liglerin başlamasına az bir zaman kala yönetim aleyhine yapılacak her türlü şeyi takımımıza yapılmış sayacağız. Bunun kulübümüze zarar vereceğinin bilinmesini isteriz. Biz Malatyaspor'un menfaatleri doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz. Yanlış yönetim şekillerine de asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan böyle 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak daha büyük bir aile olacağız. Bu anlamda Dernekler Masası'na başvurup yerimizi alacağız" dedi. - MALATYA