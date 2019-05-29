Son Dakika Haberleri: 1967 Yılından Tarihi İstanbul Videosu
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1967 Yılından Tarihi İstanbul Videosu

1 saat önce

British Pathe tarafından çekilmiş olan bu videoya bakınca 1967 yılının İstanbul'unu karadan, havadan ve denizden görebilirsiniz.

1967 Yılından Tarihi İstanbul Videosu, System.String[]
British Pathe tarafından çekilmiş olan bu videoya bakınca 1967 yılının İstanbul'unu karadan, havadan ve denizden görebilirsiniz. Daha az insan, trafik vs gibi dertler daha belirmemiş. Çok daha yeşil bir kent.

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18 
İstanbul, Kültür Sanat
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