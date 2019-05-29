1967 Yılından Tarihi İstanbul Videosu
1 saat önce
British Pathe tarafından çekilmiş olan bu videoya bakınca 1967 yılının İstanbul'unu karadan, havadan ve denizden görebilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18
British Pathe tarafından çekilmiş olan bu videoya bakınca 1967 yılının İstanbul
'unu karadan, havadan ve denizden görebilirsiniz. Daha az insan, trafik vs gibi dertler daha belirmemiş. Çok daha yeşil bir kent.
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