"1969'dan Günümüze MHP " sergisi Adana 'da Milliyetçi Hareket Partisi 'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla "1969'dan Günümüze MHP" sergisi açıldıMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "MHP bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti 'ne hizmet edecektir"Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü "Adana, milliyetçi hareketin her daim kalesi olacak, liderimiz ve hemşehrimiz Devlet Bahçeli 'nin de arkasında büyük bir güç olacaktır"ADANA - Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP'nin 1969'daki kongresinin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda "1969'dan Günümüze MHP" adlı sergisi açıldı.Sergide MHP'nin 50 yıllık siyasi hayatındaki seçim afişleri, fotoğraflar ve objeler ziyaretçilere sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı Büyükşehir Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, MHP Adana milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy , sergilenen seçim afişleri, fotoğraflar ve objeleri inceledi.Serginin açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 8-9 Şubat 1969'da Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda tesis edilen ruhun ve kahramanlıkların, bugün de fotoğraflarla yansıtıldığını ve bundan dolayı oldukça duygulandığını belirterek, "Şu anda aramızda olmayan on binlerce insanımız, bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir. Onlar kabirlerinde rahat olsunlar. Şu anda aramızda olan veya olmayan ülküdaşlarımız, rahat olsun. MHP burada vücut bulduğu ve sonrasında da yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 ve 100 yıllarda da yine Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaktır" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi Ankara 'da partisinin genel merkezinde FETÖ ihanetine nasıl karşı çıkıldığına herkesin şahit olduğunu söyleyen Yalçın, MHP'nin 50 yıllık siyasi tarihinde olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılma çabası içinde olacağını dile getirdi.Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ise 8-9 Şubat 1969'da MHP'nin kurulduğu salonda milliyetçi harekete gönül vermiş partililerle havayı teneffüs etmenin şerefini yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir tarihi sürece ev sahipliği yapmış olan Adana'da 50 yıl sonra yeniden buluşmak bambaşka bir duygu. Hareketimizin Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi adını aldığı, üç hilali kendisine parti amblemi olarak seçildiği bu salon, bizim için manen çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnşallah 1969 yılında rahmetli Genel Başkanımız Alparslan Türkeş 'i ilk defa parlamentoya gönderen Adana, milliyetçi hareketin her daim kalesi olacak, liderimiz ve hemşehrimiz Devlet Bahçeli'nin de arkasında büyük bir güç olacaktır" diye konuştu.Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, MHP Adana milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy ile çok sayıda il ve ilçe teşkilatı yöneticisi, '1969'dan Günümüze MHP' sergisinin açılış kurdelesini kesti.Daha sonra sergiyi gezen partililer, seçim afişleri, fotoğraflar ve objeleri inceledi.