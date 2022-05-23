1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü - Son Dakika
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1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü

23.05.2022 14:21
1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. rakip gazinonun sahibi Tolga Korkmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.'yi de yaraladı. Muhammed B. ve yanındaki adamı L.A. kaçtı, polis her yerde onları arıyor.

Gazino sahibi Muhammet B. ve L.A. (44) aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammet B. ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu. Olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralandı. İki şüpheli, kaçtı.

2 ÇOCUK BABASI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:21 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü
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