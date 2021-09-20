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1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı - Son Dakika

1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı

20.09.2021 09:49
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika'dan parça istedi.

İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika'dan parça istedi. Jant setinin 12 bin dolar olduğunu öğrenen Çınar, makine mühendisi olan abisi ile çalışarak parçaları kendi üretti. Çınar, firmaya mail de atarak istenirse ürettikleri parçayı ihraç edebileceklerini söyledi. Firma ile yapılan yazışmalarda aracın ilk sahibi olduğunu söyleyen bir Amerikalı da babalarına sürpriz için aracı almayı teklif etti.

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 4 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika'ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika'dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolara olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti. Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi. Çınar, makine mühendisi kardeşinin ürettiği jantlardan bir kısmını posta yoluyla Amerika'ya yolladı ve istedikleri zaman kendilerine ihracat yapabileceğini söyledi.

"Aracın ilk sahibi ulaştı"

Aradan bir süre geçtikten sonra Amerika'dan tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti.

"Fotoğraflarını ilk gördüğümde çok heyecanlandım"

4 yıl önce arabayı gördüğünde çok heyecanlandığını ve hemen almak istediğini anlatan oto lastik tamircisi Mahmut Çınar, "Bundan yaklaşık 4 yıl önce arkadaşım eski arabaya olan merakımı bildiği için telefon açtılar 'abi tam senlik bir şey bulduk' diye. Aldık, sonra kullanmaya çıktık, 80 kilometreye geldiğinde arabada bir sarsıntı hissettim, araba yatıyor, muhtemelen lastiğinin tabanları bozulmuştur dedim. Söktük, lastikler sağlamdı, jantın bir tanesinde deformasyon vardı. Bu jant farklı, eski bisiklet jantlarını andıran bir jant. Telli model, akort yapılarak kullanılan bir jant. Sonra Burak Amerika'yla yazıştı, birkaç gün bekledik sonra cevap geldi. Jantın takım olarak 4 adet satıldığını, Amerika'daki fiyatının 12 bin dolar olduğunu söylediler. Bize de çok pahalı geldi, kargoyla 20 bin doları bulacak. Biz tamir takımı istedik oradan, ellerinde olmadığını söylediler. Ben de o zaman sağlam çıkma bir jant verin dedim. Bunun fabrika ayarlı bir akort olduğunu sonradan akort tutmadığını ısrarla söylediler" diye konuştu.

Jantı almaktan vazgeçtiklerini ve Bayrampaşa'da makine mühendisi ve makine imalatçısı kardeşiyle konuştuğunu belirten Çınar, "Kardeşim Bayrampaşa'da makine imalatı yapıyor, makine sonuçta 'biz bunu yapmayı başarırız' dedi. Beraber söktük, kırık parçalarını analizden geçirdik. Aynılarını bire bir yaptı. Sonra biz parçaları taktık, akort ayarını yaptık. Balansını da sıfır yaptık. Yaklaşık 1 yıl oldu, birçok kez Adapazarı'na, Edirne tarafında gidip geldim" dedi.

"Arabanın ilk sahibi ulaştı, satın almak istediğini söyledi"

Araba için Amerika'dan kendilerine bir mail geldiğini anlatan Çınar, "Biz bu jantı ararken birkaç firmayla görüşmüştük, bizden bununla ilgili arabanın fotoğraflarını hatta şase numarasını sormuşlardı. Geçenlerde mail atmışlar. Amerika'da bu arabayı çok kısa bir süre oranın yerlisi bir adam kullanmış daha sonra satılmış. Sanırım çocukları şase numarasından o arabanın bizde olduğunu öğrenmişler ve bize mail attılar. Satmamız durumunda bu arabayı geri alıp ilk sahibinin tekrar kullanmak istediğini söyledi. Biz de şu an için düşünmediğimizi söyledik. İleriki zamanlarda çok uçuk bir teklifte bulunurlarsa belki ama şu an için satmayacağımızı söyledik. Herhangi bir rakam aşamasına gelmedik çünkü ben kesin bir dille satmayacağımı söyledim. Şu an bu arabanın ilk sahiplerinden benim için daha önemli olduğunu söyledim. Bu araba yaklaşık 4 yıldır bende. 4 yıllık zaman içerisinde toplasanız 4 defa otoparktan çıkartmış oldum. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arabanın bende olduğunu çok fazla bilen kişi yok. Birkaç koleksiyoner var, onların haberi var bu arabanın bende olduğunu. Ama satmayacağımı bildikleri için rakam olarak hiçbir şey konuşmadık bugüne kadar. Şundan eminim ki bugün satılık ilanı koysam aynı gün içinde birçok teklif alacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Mahmut Çınar, Otomobil, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı - Son Dakika
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