1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı

22.09.2022 17:44

ANKARA'da mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in (23), 1971 model otomobilinin açılır tavanını çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ANKARA'da mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in (23), 1971 model otomobilinin açılır tavanını çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde oturan mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in tamir ettirip binmek için aldığı binanın otoparkında bulunan 1971 model Murat 131 marka otomobilin açılır tavanı, 2 kişi tarafından çalındı. Binanın güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelileri belirleyen Ateş, polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerini yapan polis, M.A. ve A.K.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çalınan açılır tavan da ele geçirildi. M.A.'nın 16'sı hırsızlık, 27 suç kaydı, A.K.'nin ise 18'i hırsızlık, 54 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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Ankara'da otomobilden 'açılır cam tavan' hırsızlığı güvenlik kamerasında Ankara'da otomobilden 'açılır cam tavan' hırsızlığı güvenlik kamerasında Yıldırım Kaya: İdareci, Öğretmen ve Öğrenciler Kitapları Kendi İmkanlarıyla Taşıyor. Dağıtım İhalesini Alanlar Ortada Yok Yıldırım Kaya: İdareci, Öğretmen ve Öğrenciler Kitapları Kendi İmkanlarıyla Taşıyor. Dağıtım İhalesini Alanlar Ortada Yok
Kaynak: DHA

Ahmet Eren, Doğantepe, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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