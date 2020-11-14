1975 model otomobilini internetten satışa çıkardı - Son Dakika

AMASYA'da emekli Tunç Uyarer (62), seri üretilen ilk Türk otomotiv markası olan Anadol tarafından sınırlı sayıda üretilen 1975 model 'Anadol böcek' serisi otomobiline, 230 bin liraya alıcı arıyor. Görenlerin ilk bakışta golf aracına benzettiği otomobilinin ilgi odağı olduğunu söyleyen Uyarer, "Bu araçla gezmediğim yer kalmadı, beni yarı yolda bırakmadı" dedi.

Amasya'da yaşayan emekli Tunç Uyarer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda 1975 yılında Anadol markası tarafından sınırlı sayıda üretilen 'böcek' modeli klasik otomobilini, internetten verdiği ilanla 230 bin liraya satışa çıkardı. İlk bakışta görenlerin golf aracına benzettiği 1975 model araç, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Üretildiği tarihten bu zaman kadar yaklaşık 250 bin kilometre yol kateden aracı, merak edenler durdurup, cep telefonu kamerasıyla görüntülüyor. Uyarer, kusursuz çalıştığını belirttiği, önünde uğur böceği amblemi olan 05 AS 081 plakalı kapısız aracı için istediği 230 bin TL'yi verecek alıcıyı bekliyor.

'GOLF ARACINA BENZETENLER OLUYOR'

Tunç Uyarer, "Türkiye'de sadece 3 adet var. Bunlardan biri Vehbi Koç Müzesi'nde, biri Bursa'da, diğeri de bende. Trafikte resmi olarak kullanılan tek araç, bendeki araç. İnternet üzerinden satışa çıkarttık. 200 bin TL teklif edildi. Ama 230 bin TL'den aşağıya satmayacağım. 229 bin lira bile verseler aracı satmam. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Golf aracına benzetenler oluyor, görenler hem kendileri duruyor hem de beni durdurup, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çektiriyor. Bu araç fabrika çıkışı özel bir üretim. Bu araçla gezmediğim yer kalmadı, beni yarı yolda bırakmadı" dedi.