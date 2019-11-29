198 çift daha Evlilik Okulu'nda eğitimini tamamladı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve evlenecek 198 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.



Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.



"Evlilikte sabır ve sadakat çok önemli"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirterek, "Evlilik Okulu bizim 2009 yılında başlattığımız ve 10 yıldır başarıyla devam ettirdiğimiz bir projemiz. Evlilik Okuluna çok önem veriyoruz. Çünkü evlilik insanoğlunun hayatındaki önemli dönüm noktalarından bir tanesi. İki insan hayatını birleştiriyor. Bu birliktelik hem dünya hem de ahiret hayatını etkileyecek. Dünyada yaşadığı süre boyunca hayatı cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından birisi olacak. Bu nedenle biz evliliklerde her zaman 5 S kuralını söylüyoruz. Sevgi, saygı, sabır, sadakat ve sorumluluk. Bu 5 kurala riayet edersek evliliğiniz güzel olur diyoruz. Ayrıca her ay evlilik okuluna katılan yeni evlenecek çiftlerimiz arasında kura çekerek, bir çiftimizi Umre'ye gönderiyoruz. Gençsiniz ve hayatınızın baharındasınız, böyle bir dönemde yeni bir hayata başlıyorsunuz. Uzun süreli evlilik, sabır ve sadakatle oluyor. İnşallah sizlerde nice uzun yıllar birlikte hayatınızı sürdürürsünüz. Evlilikleriniz inşallah hem dünyanızı, hem de ahiretinizi kazanmanıza vesile olur. Hepinize iki cihan saadeti ve mutluluklar diliyorum" dedi.



"Bir çift daha umreye gidiyor"



Umreye gidecek çiftlerin kurasını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu çekerken kur'ada isimleri çıkan Zeynep Esra Dilan, Efe Oğuzhan Kuş çifti umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP