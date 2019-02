1980 Dolarlık Samsung Galaxy Fold'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yıllardır akıllı telefon sektörünün en büyük dönüm noktalarından birisi olarak lanse edilen katlanabilir telefonlar, bir süredir piyasaya sürülüyor. Samsung'dan önce ZTE gibi alternatif üreticilerin demelerde bulunduğunu görmüştük.Samsung gibi ana akım üreticilerin benzer denemeler yapması için çok daha uzun süreler gerekiyordu. Güney Koreli firma, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold'u sahneye çıkardı. Esnek bir ekran paneli kullanmak yerine, tam ortadan ikiye ayrılan bir gövde tasarımı yapan Samsung, cihazın fiyatı dahil neredeyse bütün detaylarını verdi.Açık haliyle güçlü bir tablet olarak kullanılan Galaxy Fold, kapalı olduğunda ne yazık ki telefonu çok da andıramadığı için eleştirilerin odağında. Telefon ekranı olarak kullanılan dikey ekranın en-boy oranı, günümüz standartlarına ve insan gözünün hakimiyet alanına göre çok farklı. Bu da biraz ince uzun bir ekran deneyimi sunuyor.Samsung'un tasarım ve performans konuları dışında en çok eleştiri aldığı şey ise Galaxy Fold'un fiyatıydı. Lansman sırasında her açıklamasında alkışlanan Samsung, "1980 dolar" yazısı ekrana gelince büyük bir sessizlikle karşılaştı. Aynı etkinlikte tanıtılan Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatı anında belli olurken, Galaxy Fold'un Türkiye fiyatı açıklanmadı.Samsung'un Galaxy Fold'u satış rekorları kırması için satmadığı açık ve net şekilde ortada. Güney Koreli firma için Appleve Huawei gibi rakiplerine karşı verdiği bir itibar savaşı var. Bu nedenle Galaxy Fold'u satın alamayan insanlar; Samsung'un bu "başarısını" görüp, Galaxy S10'a yönelecekler. Her ne kadar bazı pazarlar için göstermelik de olsa Samsung'un Galaxy Fold'u seçkin mağazalarda sergilemesi gerek. Bunun için de Türkiye fiyatlarını yakında açıklaması gerektiğini düşünüyoruz.Adım adım giderek Samsung'un fiyat politikasını anlayalım. Ardından Galaxy Fold Türkiye fiyatına dair net bir tahminde bulunalım.Fiyatı belirleyecek ilk unsur: Rekabet26 Nisan'da ABD'de satışa çıkacak olan Galaxy Fold, ülkemize gecikmeli olarak gelebilir, bu durumda resmi fiyatını biraz daha geç öğrenebiliriz. Resmi fiyata yakın tahminde bulunmak için elimizdeki en net veri rekabet. Buraya birazdan döneceğiz, önce bilmeniz gerekenler var.Şu anda Türkiye'de satışa çıkaracağı en pahalı Samsung telefonu, 8999 TL'lik fiyatıyla Galaxy S10+ 512 GB versiyonu olacak (Araştırmamızı yaptığımız tarihte, satışta değildi).iPhone Xs Max 512 GB'lık versiyonun ABD fiyatı: 1449 dolar.Galaxy S10+ 512 GB'lık versiyonun ABD fiyatı: 1249 dolar.Aradaki fark 200 dolar. Yani ABD'deki fiyat farkı yaklaşık 1000 TL.Bu cepte... Peki Türkiye'de durum ne?iPhone Xs Max 512 GB'lık versiyonun Türkiye fiyatı: 13999 TL.Galaxy S10+ 512 GB'lık versiyonun Türkiye fiyatı: 8999 TL.Yani Türkiye'deki fiyat farkı 5000 TLCihazlar aynı, özellikler aynı, firmalar aynı. Nitekim Türkiye'deki fiyat farkı, TL bazında ABD'dekinin tam 5 katı. Burada Samsung'un yerelleşme polikitikasını bir kez daha işlerken görüyoruz. Böylece "inovasyon" konusunda verdiği itibar savaşında, Apple'a karşı önemli bir hamle fırsatı yakalıyor.Bu verileri cebimize atıp, sıradaki tespitimize geçelim.2. Fiyatı belirleyecek ikinci unsur: YerelleşmeGalaxy S10+ 512 GB versiyonunu ABD'den alırsanız 6660 TL ödersiniz. Türkiye'den alırsanız 8999 TL ödeyeceksiniz. Aynı cihaz, her ne kadar fiyatta yerelleştirme yapılsa da Türkiye'de 2340 TL daha pahalı işte bu detay da bize ikinci net veriyi sunuyor: Samsung'un cihazları, ABD'ye kıyasla Türkiye'de ortalama %26 daha pahalıya satılıyor. Bu farkın önemli bir kısmı ülkemizdeki vergi uygulamalarından kaynaklanıyor.Gelin bu yüzdeyi Galaxy Fold için uyarlayalım ve yaklaşık bir rakam elde edelim:Galaxy Fold ABD fiyatı: 1980 dolar yani 10.555TL.Ortalama %26'lık Türkiye fiyat farkını eklersek; +2744 TLGalaxy Fold tahmini Türkiye fiyatı: 13.299 TLSonuç… En pahalı iPhone fiyatına katlanabilir Galaxy Fold satmak:En pahalı iPhone fiyatının 13.999 TL olduğunu söylemiştik. Fiyatı belirleyecek ikinci unsur olan Samsung'un yerelleşme politikası dolayısıyla, Galaxy Fold için iPhone XS Max 512 GB sürümüne yakın bir fiyat göreceğimizi söylemek mümkün.Fiyatı belirleyecek ilk unsur olan rekabeti de ele aldığımızda, bu etiket Samsung'un işine gelecektir. Kendisiyle en çok kıyaslanan rakibinin en pahalı telefonuyla aynı fiyatta, en seçkin ve en yenilikçi telefonunu satmak isteyecektir. Böylece Samsung, Apple'ın zaten kaybetmekte olduğu "yenilikçi" kimliğini elinden almaya bir adım daha yaklaşabilir.Sözleri rakamlara döküp net bir fiyat aralığı verecek olursak Galaxy Fold;13.299 - 15.000 TL arasında bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapabilir.Görüş, öneri ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.