1980'li Yıllarda Kaçırılan Arjantinli Kadın Ailesine Kavuştu
1 saat önce
Arjantin'de 1980'li yıllarda insan kaçakçıları tarafından alıkonulan Arjantinli kadın ailesine kavuştu.
Arjantin'de 1980'li yıllarda insan kaçakçıları tarafından alıkonulan Arjantinli kadın ailesine kavuştu.
Arjantin'de 1980'li yıllarda insan kaçakçıları tarafından kaçırılan Arjantinli kadın Bolivya ve Arjantin polisinin ortak operasyonuyla ailesine kavuştu. Polis, aldığı ihbar üzerine Bolivya'nın güneyindeki Bermejo'da bulunan bir eve operasyon düzenledi. Bolivya ve Arjantin polisinin ortak yürüttüğü operasyonla 45 yaşındaki kadın ve 9 yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı. Kurtarılan anne ve oğlunun isimleri açıklanmadı.
Arjantin polisi dün yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 32 yıl alıkonulan kadının Mar del Plata'daki ailesinin yanına döndüğünü açıklarken, olayın sorumluları hakkında ise bilgi vermedi. - BUENOS AIRES
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:59 Kaynak: İHA
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