1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı - Son Dakika

1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı

6 saat önce

1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini Kütahya'da açtı.

1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı, System.String[]

1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini Kütahya'da açtı. Marka yıl sonunda 25 şubeye ulaşmayı hedefliyor.


Sağlıklı yaşam konusunda toplumda artan bilinç düzeyi ile doğru orantılı olarak, gıda ürünlerinde de doğal ürün arayışı gündeme geliyor. Çikolata, sektörün vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor.


"Tüketim miktarı önemli"


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılının ilk 10 ayında 102 bin 758 ton kakao, 15 bin 235 ton kakao yağı, 19 bin 805 ton kakao hamuru ithal edilirken, 52 bin 130 ton çikolatalı gıdalar, 66 bin 764 ton çikolata, 38 bin 174 ton çikolatalı diğer gıdalar ihracı gerçekleşti.


1983Beyoğlu Çikolata Kurucu Ortağı Seda Şahin, "7'den 70e her yaştan insanın severek tükettiği çikolata, sağlığa faydalarıyla dikkat çeken bir ürün. Çikolatanın faydalı olmasında ise tüketilen miktar önem taşıyor. Yaşlara göre çikolata tercihi üzerine yapılan araştırma, 20-25 yaş arasındaki kişilerin sütlü ve beyaz çikolataları tercih ettiğini gösteriyor. Aynı araştırma 25 ile 40 yaş arasındaki kişilerin ise bitter çikolataları tercih ettiğini ortaya koyuyor" dedi.


Yurtiçindeki başarısını yurtdışına taşıyacak


Çikolata ve kahvenin hemen her insanın hayatına dokunuyor olması franchise çalışmaları da beraberinde getiriyor. Nostalji trendinin bugünlerde dekorasyondan lezzetlere her alanda kendine yer bulması, yüksek kar marjı, çikolatanın gıda sektöründe sürekli büyüyen bir pazar olması yeni franchise çalışmaları konusunda avantajlı bir konum sunuyor. 2019 yılında 25 şube açmayı hedefleyen ve yurt içinde büyüme hızını göz önünde bulundurarak hedeflerini yüksek tutan 1983Beyoğlu Çikolata Dubai, İsviçre, KKTC, Viyana, Almanya, İngiltere gibi önemli ülke pazarlarına girmeyi hedefliyor. - ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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