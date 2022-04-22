1984 Muşspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika
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1984 Muşspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlanıyor

22.04.2022 21:08
1984 Muşspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlanıyor

1984 Muşspor'un Trabzon'da düzenlenen play-off'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselmesi kentte sevinç yarattı.

1984 Muş spor'un Trabzon'da düzenlenen play-off'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselmesi kentte sevinç yarattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta 33 puanla grubu lider tamamlayarak Trabzon'daki play-off'larda Elazığ Üniversitesi ve Bitlis Özgüzeldere'ye rakip olan 1984 Muşspor, grubu lider tamamladı.

İki maçta 4 puan toplayan 1984 Muşspor, rakiplerini geride bırakarak 3. Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

1984 Muşspor'un başarısı kentte coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, İstasyon Caddesi'nde araçlarla konvoy oluşturarak, şampiyonluğu kutladı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, yaptığı açıklamada, yıllar sonra 1984 Muşspor futbol takımının 3.Lige yükselmesinin kent için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Budan sonraki süreçte takımın güçlenmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Başkan Türkan, "Muşlu spor sevenlerin destek vermelerine inanıyorum. Çünkü hep bu özlemi yaşıyorduk" diye konuştu

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Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Amatör Lig, Play Off, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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