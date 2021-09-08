1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi

Ay-Yıldızlı takımımız, 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.

İRLANDA'DAN SONRA

İHA'nın haberine göre; Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü. Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.