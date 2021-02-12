1987 yılında etkili olan kar yağışı - Son Dakika

1. Fotoğraf Eminönü

2. Fotoğraf Eminönü

3. Fotoğraf Haliç

4. Fotoğraf Cağaloğlu

5. Fotoğraf Cağaloğlu

6. Fotoğraf Cağaloğlu

7. Fotoğraf Ali Sami Yen Stadyumu - Süleyman Seba kar temizliği yapıyor

8. Fotoğraf Cağaloğlu

9. Fotoğraf Cağaloğlu

10. Fotoğraf

11. Fotoğraf Ali Sami Yen Stadyumu (12-17 numaralı fotoğraflar Ali Sami Yen Stadyumu) İSTANBUL - İstanbul'da 1987 yılının Mart ayında yoğun kar yağışı etkili olmuştu. AA arşivinden derlenen fotoğraflarda yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları görülüyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinden fotoğrafların yer aldığı seçkide Ali Sami Yen Stadı'nın Beşiktaş Dinamo Kiev maçına yetiştirilmesi için kar temizleme çalışmalarınA katılan Sabri Sandıklar, Süleyman Seba ve Beşiktaş Belediye Başkanı Mümtaz Kola'nın fotoğrafları da yer almakta.