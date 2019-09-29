Son Dakika Haberleri: "1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü'nün 30. Yılı Anma Programı"
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"1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü'nün 30. Yılı Anma Programı"

10 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince (Bal-Türk) düzenlenen "1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü'nün 30. Yılı Anma Programı" sona erdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince (Bal-Türk) düzenlenen "1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü'nün 30. Yılı Anma Programı" sona erdi.

Programın ikinci gününde Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlene etkinlikte konuşan Bal-Türk Genel Başkanı Ruşen Özcan, etkinlikleri geçmişte yaşanan acıları unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak için düzenlediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğe yön veremez." sözünü hatırlatan Özcan, "Türkiye güçlü olursa, Balkanlar'da huzur olur. Orada yaşayan soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz barış içinde yaşar. Daha güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız. Hepimizin üzerinde tarihsel bir sorumluluk var." şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da tarihte Türklerin soykırım yapmadığını, sözde Ermeni soykırımı iddialarının da asılsız olduğunu belirterek "Biz herkese kucak açarız. Balkanlar'dan gelenlere, Suriye'den gelenlere de kucak açtık." dedi.

Etkinlikte ayrıca Bulgaristan'dan zorunlu göç eden vatandaşlar anılarını anlattı, o yılların acılarını içeren şiirler ve türküler okundu.

Etkinlik, Bulgaristan göçünün anlatıldığı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bal-Türk Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu ve Bulgaristan göçmenleri katıldı.

Bulgaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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