Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 199 ton bitkisel atığı gübreye dönüştürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sıfır atık kültürüne katkı sağlayacak bir çalışmaya imza atarak park, bahçe ve refüjlerde toplanan 199 ton bitkisel atığı gübre dönüştürdüklerini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, toprağı, suyu, havayı her türlü kirlilikten korumak için mücadele verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda 199 ton bitkisel atığın işlenmek üzere, katı atık düzenli depolama sahası içerisinde bulunan 5 bin ton/yıl kapasiteli kompost tesisine kabul edildiğini bildiren Büyükkılıç, "Öğütme makinesinden geçirilerek yığın halinde sahaya serilen bitkisel atıkların nem ve ısı kontrolünü sağlamak amacıyla havalandırma makinesi kullanılmaktadır. Dört haftanın sonunda kompost haline dönüşen park bahçe atıkları olgunlaşma alanına alınmaktadır. Altı haftalık olgunlaşma süresini tamamlayan kompost eleme makinesinden geçirilerek kullanıma sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Elde edilecek kompostun gelecek ekim dikim döneminde yine belediyeye ait park ve bahçelerde kompost gübre olarak değerlendirileceğini aktaran Büyüklılıç, "Böylece sıfır atık kültürüne büyük bir katkı sağlamış olacağız. Bu çalışmamızın tüm Türkiye'ye örnek olacağı inancındayız. Belediyelerimizin topladıkları atıkları dönüştürmeleri ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir kazanım olmaktadır." sözlerini kullandı.