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1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

29.08.2021 10:52

Edirne'de sanayi sitesinde kaporta dükkanı işleten otomobil tutkunu Onurcan Aksoy, 1993 model aracını yaklaşık 80 bin lira masrafla modifiye ettirdi. "Karadayı" adını verdiği otomobili ile "araç güzellik" birincisi de olan Aksoy, "İnsanlar çıkar kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla akşamları çay kahve içmeye gider, ben ise arabamı yıkarım, ona bakıp otururum, onunla dertleşirim. Benim için bir evlat gibi bir şey" sözlerini söyledi.

Edirne'de küçük yaşlardan itibaren otomobillere meraklı olan Onurcan Aksoy, geçen yıl aldığı 1993 model aracı modifiye etmeye karar verdi. Daha önce benzer bir otomobili daha modifiye ederek Almanya'da yaşayan bir gurbetçiye satan Aksoy, bu kez yaklaşık 80 bin lira masraf yaptı. Dış kaplaması, boyası, motoru, turbosu, koltukları ve ses sistemi dahil yenilenmedik parça bırakmayan Aksoy'un aracı, şimdi görenlerin ilgisini çekiyor.

Otomobil tutkunu, 93 model aracına 80 bin lira harcayıp modifiye ettirdi

"ARKADAŞLARIM ÇİÇEK BÖCEK ÇİZERKEN BEN ARABA ÇİZİYORDUM"

Kırklareli'de geçen hafta düzenlenen 'araç güzellik' yarışmasında otomobili birinci olan Aksoy "Araba merakım, 10 yaşından beri var. İlkokulda arkadaşlarım çiçek, böcek çizerken, ben araba resimleri çiziyordum. O zamandan bugünlere geldik. İlk arabamı 2014'te aldım. Onun rengi de siyahtı. 2014-2015 koşullarına göre modifiye etmeye çalıştım. İlk arabam ve ilk modifiye tecrübem. 2017'de modifiyesini tamamladığım aracı Almanya'ya giden gurbetçi bir arkadaşa sattım. Biraz arkasından üzüldüm. Sonrasında durmadım ve bu aracı aldım" diye konuştu.

Otomobil tutkunu, 93 model aracına 80 bin lira harcayıp modifiye ettirdi

"80 BİN LİRAYA YAKIN MASRAF YAPTIM"

Son aracına tüm modifiyeleri uyguladığını belirten Aksoy, "Ses sistemi, dış kaplaması, içi-dışı, turbosu, motoru birçok aksesuarına, yapılabilecek tüm modifikasyonları uyguladık. Gücümüzün yettiği kadar, emek vererek güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Ortalama 80 bin liraya yakın bir masraf harcadım. O da aracın fiyatı hariç hali. Sadece modifiye ve aksesuar bedeli" diye konuştu.

Otomobil tutkunu, 93 model aracına 80 bin lira harcayıp modifiye ettirdi

"MODİFİYE BİR SEVDA"

Modifiyenin bir sevda olduğunu belirten Aksoy, "Bu bir sevda. Kimi kuşları sever, kimi avcılık, kimi balık sever, ben de bu teneke parçasına gönül verdim. Mutluyum, çünkü bakımını yaptığım zaman, yolda bırakmıyor. İnsanlar çıkar kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla akşamları çay kahve içmeye gider, ben ise arabamı yıkarım, ona bakıp otururum, onunla dertleşirim. Benim için bir evlat gibi bir şey" dedi.

Otomobil tutkunu, 93 model aracına 80 bin lira harcayıp modifiye ettirdi

"GÖRENLER BİZİ PARMAKLA GÖSTERİYOR"

Arabayı görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Aksoy, "Kaplaması olsun, süspansiyonu olsun çok ilgilerini çekiyor. Ses sistemi, motoru, gidişi çok şaşırtıyor. İnsanların da artık hoşuna gitmeye başladı. En azından ufak bir çocuk gördüğü zaman hiçbir şey bilmese bile ailesine bizi parmakla gösteriyor. En azından gençleri uyuşturucuya, alkole değil de böyle güzel hobilere özendirmiş oluyoruz. Modifiye bir suç değil, yaşam tarzı. Kötü bir niyetimiz yok, kimseye bir zararımız yok. Bizim tek hobimiz bu teneke parçaları. Satma konusunda çok kararsızım çünkü önceki aracımı sattığımda arkasından çok ağladım. Satarsam şu anda aynı duyguları yaşarım diye endişeliyim. O nedenle çok kararsızım" ifadelerini kullandı.

Otomobil tutkunu, 93 model aracına 80 bin lira harcayıp modifiye ettirdi
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

Kırklareli, Otomobil, Almanya, Edirne, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Kaya Doğan: Kendi zevkidir ama lâkin ben Şahine Doğana 5 kuruş masraf yapmam bu arkadaşın tabi karekterini bilmem tanımam lâkin ne kadar çoğunlukla ne kadar berduş serseri varsa içip içip müziği son sesnine kadar açıp Gece yarısı insanları rahatsız edenler ya Şahin Doğan araç kullananlar ezelden bu araçlara ısınamıyorum sevmiyorum Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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