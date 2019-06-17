Son Dakika Haberleri: 1997 yılından bu yana İSO 500 listesinde
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1997 yılından bu yana İSO 500 listesinde

1 saat önce

Flokser, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2018 'İSO İlk 500' listesinde 378'inci sırada bulunarak sektördeki konumunu bir kez daha tescilledi.

1997 yılından bu yana İSO 500 listesinde, System.String[]

Tekstil ve kimya alanında teknik deri, kumaş ve poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısı olan Flokser, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2018 'İSO İlk 500' listesinde Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak 378'inci sırada yer aldı.

1997 yılından beri İSO 500 listesinde bulunan Flokser, Türkiye'nin poliüretan ve tekstil Ar-Ge merkezine sahip ilk ve tek şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezinde bilim, teknoloji ve inovasyonu harmanladığı yenilikçi ürünleriyle alternatif çözümler sunan Flokser, dünya çapında kabul gören yüksek üretim kapasitesi ile fark yaratıyor. Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan Flokser, sürekli gelişim ve inovasyon ilkesini benimsiyor, yenilikçi bakış açısı ile sektöre öncülük etme misyonuyla ilerliyor.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
Türkiye, İstanbul Sanayi Odası, Flokser
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