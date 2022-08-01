1998 yılında çıkan ve Valve\'ın ilk oyunu olan Half Life günümüze kadar nasıl bir süreçten geçti? İşte Half Life tarihi…

Black Mesa adındaki bir araştırma tesisinde Gordon Freeman adındaki bir bilim adamını yönetiyoruz ve bir deney sonucu tesiste büyük bir patlama yaşanır ve Xen gezegeni ile Dünya arasında bir boyut kapısı açılır. Bunun sonucunda da boyut kapısından geçen uzaylılar Dünya'ya gelir ve kaos başlar.

2-Uplink (1999)

Oyununresmi tanıtım sürümüdür.

3- Half Life : Opposing Force (1999)

Oyunun ilk ek paketidir. Bu paketin farkı isebu sefer aynı senaryoya Gordon Freeman yerine bölgeye gönderilmiş askerlerden birini yönetiyoruz.

4-Half Life : Blue Shift (2001)

Oyunun çıkarılan ikinci ek paketidir. Bu sefer ise yineaynı senaryoya tesisteki güvenlikgörevlisinin perspektifinden bakıyoruz.

5-Half Life: Decay (2001)

Half Life'a eklenen üçüncü ve son ek paketidir. Sadece PlayStation 2 için çıkarılmış olsa da oyunun hayranları tarafından PC için de uyarlanmıştır.

6-Half Life 2 (2004)

Oyun baştan aşağıya Source motoruyla yenilendi. İlk oyunun devamı niteliğindedir. Combine birlikleri her yeri işgal etmiştir, bunun üzerine Gordon Freeman ve sivil halk Combine'a ağır bir darbe vurur.

7-Half Life 2: Episode One (2006).

Epsiode serisinin ilk oyunudur. Burada da Combine'a vurulan darbeden sonra yaşananlar anlatılıyor.

8-Half Life 2: Episode Two (2007)

Episode serisinin ikinci oyunudur. Gordon Freeman ve yardımcısı Alyx, tüm uzaylıların kaynağı olan boyut kapısının kapatılması için yola çıkarlar. Ve bu yolda bir sürü badireler atlatırlar.

9-Portal (2007)

Half Life evreninde geçen, ancak Half Life'ın hikayesinden bağımsız olan bir bulmaca oyunudur. Farklı bölgelere ışınlanma yerleri açarak bölümleri geçmeye çalışıyoruz.

10-Portal 2 (2011)

Portal'ın devamı niteliğindedir. Önceki oyundan farklı olarak bu oyunda Online bir şekilde bulmacaları arkadaşlarınızla çözebiliyorsunuz.

11-Black Mesa (2012)

İlk Half Life oyununun baştan aşağı yenilenmiş halidir.

12-Half Life: Alyx (2020)

Half Life'ı sanal gerçeklik halinde oynayibildiğimiz versiyonudur. Bu oyunda Alyx isimli karakteri yönetiyoruz. Oyunun geçtiği zaman ise Half Life ile Half Life 2 arasında geçmektedir.