1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY - Son Dakika

1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY

07.11.2020 10:04
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY, System.String[]

GÖLCÜK'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da orta hasarlı olduğu belirlenen 281 binanın güçlendirilmesi veya yıktırılması için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı.

GÖLCÜK'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da orta hasarlı olduğu belirlenen 281 binanın güçlendirilmesi veya yıktırılması için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı. Önümüzdeki ayın sonuna kadar kalan 241 binanın güçlendirilmesi veya boşaltılarak yıktırılması gerektiği hatırlatıldı.

Gölcük depremi sırasında orta hasar gördükleri belirlenen 281 binanın durumu 21 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Geçen yıl Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzası ile, geçen Mart ayında AFAD İl Müdürlüğü aracılığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, mega kentteki 39 ilçe kaymakamlığı ile belediye başkanlığına ayrıca gereği yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na '1999 Marmara Depremi Orta Hasarlı Yapılar' konulu yazı göndermişti. Bu yazının bir sureti 'Bilgi' amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü'ne, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğüne, İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, BEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne de gönderildi. Yazıda 17 Ağustos 1999 Depremi'nde 'Orta hasarlı' olarak tespit edilen yapıların listesi de eklenmişti. Yazıda, İstanbul'da güçlendirme kredisi kullanan ve dosyaları müdürlükte mevcut olan veya hiç başvurusu bulunmayan ve halen orta hasarlı görülen binalara ait güçlendirme ruhsatı, proje vb. belgelerinin incelenmesi, güçlendirilmiş ve yapı kullanma izni olanların tespit edilmesi istenmişti. Bu yapılardan güçlendirmesini tamamlamayan ya da güçlendirme yapmayanların yıkılıp-yıkılmadığının tespit edilmesi, ekli listelerde gönderilen adreslerinde varsa değişikliklerinin (Güncel adreslerinin) belirlenmesi istenmişti. Yazıda, "Güçlendirmesi tamamlanmamış binaların 3 ay içerisinde güçlendirilmesinin tamamlanması gerektiği, 3 ay içerisinde güçlendirilmesi tamamlamayan binaların ise süre bitimine müteakip yıkım işlemlerinin başlatılması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederimö denilmişti. Bu yazı ile birlikte gönderilen CD'de 485 binaya ilişkin bilgiler yer alırken, bir süre sonra bu liste revize edilmiş, 'Hafif hasarlı' binalar listeden çıkarılmış, orta hasarlı 351 bina ile ilgili çalışma yapılması istenmişti. Dosyalar tekrar incelenirken, 1999 Gölcük Depremi'nde Avcılar'da orta hasarlı olduğu tespit edilen bina sayısının 281 olduğu görüldü. Bina sakinlerine tebligat yapılırken, güçlendirme çalışması için tanınan 3 aylık sürenin yetersiz olduğu göz önüne alınarak bu süre ikinci kez 3 ay uzatıldı. Bu binalarda en geç önümüzdeki Aralık ayının sonuna kadar güçlendirme çalışmalarının veya kentsel dönüşüm başvurularının yapılması gerektiği halde sadece çok küçük bölümünün işlem için Avcılar Belediyesi'ne gittiği belirtildi. Bakanlığın süreyi uzatmaması halinde binaların boşaltılarak yıkılması için harekete geçileceği kaydedildi.

4'Ü İÇİN ACİL YIKIM YAZISI

Gölcük depreminden etkilenen binalar için süreç devam ederken kısa süre önce Avcılar Belediyesi'ne gönderilen yeni yazıda bu yapılardan Merkez Mahallesi'ndeki 2, Gümüşpala ile Tahtakale Mahallesi'ndeki birer binanın kentsel dönüşüm kapsamında yapılan başvurularının değerlendirildiği ve bunların riskli olduklarının belirlendiği en kısa sürede yıktırılması gerektiği vurgulandı.  Bu binalardan 3'ünün yıkımına başlanırken, kalan son bina için de çalışma hızlandırıldı.

1 AY İÇİNDE GÜÇLENDİRİLDİĞİ KANITLANAMAYAN 241 BİNA YIKTIRILACAK

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli 1999 Depremi'nin Avcılar'da hasar ve yıkıma neden olduğunu, orta hasarlı 350 bina orta hasarlı binanın günümüze kadar geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bugün itibariyle yıkılması veya usulüne uygun güçlendirilmesi gereken 245 bina orta hasarlı bina var. AFAD'ın bunların 3 ay içerisinde usulüne uygun güçlendirilmesi, tahliye ve yıktırılması konusunda gönderdiği yazılar bina sahiplerine tebliğ edilmişti. Pandemi nedeniyle 3 aylık ek süre tanınmıştı. Bu ek süre önümüzdeki ayın ortalarında doluyor. Vatandaşlarımız binalarının usüleni uygun güçlendirecek, güvenli yapı olduğunu kanıtlayacak veya maalesef yıkmak zorunda kalacağız. Yıkmak yaşam kurtarmak anlamına geliyor. Yaşam kurtarmak için yıkacağız. Gelen son yazıda 4 tanesinin ağır hasarlı olduğu belirtiliyor. 3'ünün yıkımına başlandı. Son 4 bina ile 241'e kadar iniyoruz. Bu sayıyı sıfırlamak için gece gündüz çalışıyoruz."

1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY
1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY

17 Ağustos 1999, Avcılar, Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1999 DEPREMİNDE HASAR GÖREN 245 BİNANIN GÜÇLENDİRME VEYA YIKIMI İÇİN SON 1 AY - Son Dakika


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