Son Dakika Haberleri: 1999 doğumlu Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarında!
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1999 doğumlu Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarında!

1 saat önce

Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan bordo-mavili ekibin oyuncu izleme komitesinin 2 karşılaşmada 20 yaşındaki Bayram'ı takip ettiği ifade edildi.

1999 doğumlu Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarında!, System.String[]

Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan bordo-mavili ekibin oyuncu izleme komitesinin 2 karşılaşmada 20 yaşındaki Bayram'ı takip ettiği ifade edildi.


Trabzonsporlu kurmayların futbolcu hakkında teknik ekibe olumlu rapor verdiği ve Bayram'ın ocak ayına kadar düzenli olarak takip edileceği belirtildi.


Devre arasında ise harekata geçecek Trabzonspor'un Bayram'ı takıma kazandıracağı dile getirildi.


Manisaspor'un altyapısından yetişen Bayram Büstaç, 2017-2018 sezonunda profesyonelliğe adım attı.


Siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan oyuncu profesyonel kariyerinde 5 1. Lig, 30 2. Lig ve 3 de 3. Lig maçına çıkıp 1 gol kaydetti.

Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:35 
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