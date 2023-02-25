1999 Marmara Depremi'nde hasar almıştı, 24 yıl sonra yıkımına başlandı - Son Dakika
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1999 Marmara Depremi'nde hasar almıştı, 24 yıl sonra yıkımına başlandı

25.02.2023 12:46

1999 Marmara Depremi'nde hasar almıştı, 24 yıl sonra yıkımına başlandı 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hasar alan ve uzun süre yıkılması beklenen İzmit'in göbeğindeki iş merkezi 24 yıl sonra yıkılmaya başlandı.

1999 Marmara Depremi'nde hasar almıştı, 24 yıl sonra yıkımına başlandı

KOCAELİ - 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hasar alan ve uzun süre yıkılması beklenen İzmit'in göbeğindeki iş merkezi 24 yıl sonra yıkılmaya başlandı.

1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. İzmit'in göbeğinde bulunan ve 17 Ağustos depreminden hasar gören 6 katlı iş merkezinin yıkımına da başlandı. 2018 yılında şikayet üzerine denetlenen ve riskli olduğu ortaya çıkan binanın yıkım işlemleri Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hızlandırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak yıkım işlemleri devam ediyor.

"İş merkezi 1999 depremi sonrasında hasar almıştı"

Caddede 45 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Can Bayram, "İş merkezi 1999 depremi sonrasında hasar almıştı. Yapılan denetim sonrasında da hasarlı olduğu tespit edildi. Bina sahipleriyle problem çözüldükten sonra yıkım çalışmaları ancak başladı. Bina son 1.5 yıldır harabe haldeydi" dedi.

Kaynak: İHA
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